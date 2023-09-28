Захоронение рыбных отходов нашли в Медвежьегорском районе Карелии

Сотрудники лесничества обнаружили семь вкопанных в землю бочек с отходами.

Накануне сотрудники Кумсинского участкового лесничества во время патрулирования территории обнаружили 7 врытых в землю бочек, в которых содержались рыбные отходы.

По предварительной оценке, бочки были врыты в землю браконьерами для незаконной охоты. Кроме того, был нарушен плодородный слой земли.

Для того, чтобы найти и наказать нарушителя, инженеры по охране и защите леса направили заявление в полицию Медвежьегорского района.

Напомним, ранее Россельхознадзор оштрафовал совхоз «Толвуйский» в Медвежьегорском районе, где произошел разлив рыбных отходов из Мурманской области.