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Захоронение рыбных отходов нашли в Медвежьегорском районе Карелии

Новости. Общество
15:32, 03 Октября 2023
фото: Медвежьегорское лесничество / VK

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Сотрудники лесничества обнаружили семь вкопанных в землю бочек с отходами.

Накануне сотрудники Кумсинского участкового лесничества во время патрулирования территории обнаружили 7 врытых в землю бочек, в которых содержались рыбные отходы.

По предварительной оценке, бочки были врыты в землю браконьерами для незаконной охоты. Кроме того, был нарушен плодородный слой земли.

Для того, чтобы найти и наказать нарушителя, инженеры по охране и защите леса направили заявление в полицию Медвежьегорского района.

Напомним, ранее Россельхознадзор оштрафовал совхоз «Толвуйский» в Медвежьегорском районе, где произошел разлив рыбных отходов из Мурманской области.

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