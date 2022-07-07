Захоронение умершего животного обнаружено в центре Петрозаводска

Власти Петрозаводска установили факт захоронения умершего животного в центре города – под Гоголевским путепроводом.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Вадим Измайлов.

«В ходе проверки одного из обращений установлено, что двое жителей города самостоятельно захоранивали в городской черте прямо под Гоголевским мостом умершее домашнее животное», - сказал Измайлов.

Он напомнил, что по закону погибших животных надо кремировать, а нарушителям грозят штрафы.

«Горожане могут обратиться в специализированные организации – государственные или коммерческие. В Петрозаводске данную услугу оказывает бюджетное государственное учреждение «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» - Шуйское шоссе, 24. А за нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность по статье 10.8 кодекса об административных правонарушениях со штрафом для физических лиц в размере от 4 до 5 тыс. рублей», - пояснил руководитель ЕДДС.