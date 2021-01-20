Вора в Карелии, который не мог удержаться от краж, отправили за решетку

Житель республики отправится в колонию за совершение преступлений против собственности, сообщили в Питкярантском городском суде Карелии.

Ранее судимый мужчина проживал в Питкяранте без регистрации. В прошлом году он совершил множественные кражи в сетевых магазинах райцентра. На преступления шел как с подельниками, так и в одиночку.

После задержания нарушитель находился под подпиской о невыезде. Также для него действовал испытательный срок по условному наказанию. Когда пришло время судебного заседания, гражданин решил скрыться. В итоге ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенных мужчиной преступлений, а также отягчающие обстоятельства. Суд отменил условное осуждение, и по совокупности преступлений приговорил гражданина к лишению свободы в колонии строгого режима.