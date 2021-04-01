Заявления торговых сетей о дефиците сахара опровергли в ФАС

В Федеральной антимонопольной службе не подтвердили сообщения СМИ, в которых говорилось о перебоях с закупкой сахара.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.



"Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", — говорится в сообщении.

В последние дни марта производители сахара в России приостановили его продажи торговым сетям.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".