Закладка нового судна состоялась на заводе в Петрозаводске

Строительство четвертого краболова началось на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске.

На предприятии состоялась закладка киля судна.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Краболов проектной серии 5712 LS завод строит по заказу дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб». В серию войдут семь судов для добычи и перевозки живого краба.

Они предназначены для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Почему этот проект считается самым крупным в истории предприятия, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».