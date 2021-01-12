Заключенные из Карелии вырвались в лидеры по производству светильников

Производство светодиодных светильников в ЛИУ-4 УФСИН Карелии занимает лидирующие позиции в России.

Лечебное исправительное учреждение №4 УФСИН России по Карелии вышло на первое место по стране из 668 поставщиков светодиодного осветительного оборудования для нужд государственных и муниципальных заказчиков страны. Критерием определения лидирующего производителя является "объем поставок продукции для государственных нужд". Об этом заявляют в УФСИН со ссылкой на информацию интернет-портала "Russia ОПТ – анализ государственных контрактов 44-ФЗ".

Сообщается, что ЛИУ-4 выпускает энергосберегающие светильники "Кarjala" с 2016 года. В результате проделанной работы по реализации продукции объемы выпуска светодиодных светильников в учреждении значительно выросли.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".