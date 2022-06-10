Заключенные Карелии выбрали жизнь без наркотиков

Осужденные исправительной колонии №9 приняли участие в творческом конкурсе в создании плакатов против наркотиков, сообщили в УФСИН Карелии.

Профилактическая работа антинаркотической направленности, проводимая в исправительных учреждениях, помогает осуждённым обратить внимание на эти проблемы и мотивировать себя на здоровый образ жизни.

«Мы против наркотиков!», «За ЗОЖ!», «Выбери жизнь!» — эти и другие лозунги, пропагандирующие жизнь без психотропных и наркотических веществ, украшают завершающим штрихом творческие работы осужденных.

Все участники профилактического мероприятия проявили свой творческий подход при создании тематических композиций. При этом нужно отметить, что большинство осуждённых ранее не занимались в художественных школах и начали рисовать, только оказавшись в местах лишения свободы.