Заключенные карельской колонии порадовали своей продукцией гостей и участников Дня города в Петрозаводске

Сувениры и изделия для благоустройства домов, изготовленные в ИК-9, были представлены на Дне города, сообщили в УФСИН Карелии.

В День города, 29 июня, колония №9, что расположена на Птицефабрике, приняла участие в выставке-ярмарке.

В рамках мероприятия можно было увидеть изделия, выполненные заключенными. Наибольший интерес вызвала сувенирная продукция из дерева, а также металлические изделия как для благоустройства города, так и для оборудования частных придомовых территорий.

Также все установленные торгово-выставочные павильоны были изготовлены в ИК-9 всего за один месяц.



УФСИН Карелии

Заказчиком выступил Фонд 100-летия Республики Карелия. Выполнение данного заказа потребовало от учреждения скомбинировать мощности производственных участков УИС Карелии и применить профессиональные навыки по выпуску продукции металлообработки, деревообработки и электротехнических изделий.

Успех исполнения данного заказа позволил продемонстрировать в рамках выставки потенциал производственного сектора УИС Карелии по изготовлению комбинированных конструкций.