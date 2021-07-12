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12.07.2021 19:29

Заключенные в больничке Карелии научились мастерить остановочные комплексы

Новости. Общество
18:40, 13 Июля 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Остановочные комплексы, сделанные в исправительном учреждении, появятся в Медвежьегорском районе, сообщили в УФСИН Карелии.

Заключенные в лечебно-производственной мастерской Республиканской больницы №2 УФСИН России по Карелии освоили новое производство. В рамках выполнения муниципального заказа Республиканской больницей №2 заключен контракт на поставку и монтаж остановочных комплексов в Медвежьегорском районе.

На данный момент в производстве находятся три остановки общественного транспорта для замены аналогичных на территории Медвежьегорского района. Как отметил первый заместитель главы администрации района Алексей Сергеев, «сотрудничество с учреждениями УФСИН России по Республике Карелия позволяет ускорить процесс закупок необходимых району изделий, без потерь в качестве работ».

Изготовление остановочных комплексов на производственных площадях РБ-2 дает возможность создавать новые рабочие места для осуждённых, что способствует их ресоциализации после освобождения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-13 18:53:16
Будущее нашего общества. Надо пример с них брать. Сколько по стране бродит ранее судимых? Много. И все не при делах. Своими поступками обратно попасть стремятся. Там сплошной социализм и никакой рыночной экономили. Любо.
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