Заключенные в Карелии сделали печи, необходимые бойцам в зоне СВО

Глава Карелии рассказал о производстве печей и спальных мешков для нужд военнослужащих.
Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил исправительную колонию № 9 в Петрозаводске и рассказал о производстве для военнослужащих.
«Сегодня посетил исправительную колонию № 9 Петрозаводска. Здесь наладили производство вот таких печей, как на фото. С наступлением зимы они крайне необходимы нашим бойцам в зоне СВО. В палатке это незаменимая вещь. Первая партия — чуть более двух десятков штук — будет отправлена уже в ближайшее время», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Кроме того, по слова руководителя региона, в цехе колонии выполняют заказ на 1800 спальников для военнослужащих. В период пандемии заключенные шили средства индивидуальной защиты, а сейчас имеющееся оборудование позволило переориентировать производство для нужд армии.
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