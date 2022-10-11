Заключенные в Карелии сделали печи, необходимые бойцам в зоне СВО

Глава Карелии рассказал о производстве печей и спальных мешков для нужд военнослужащих.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил исправительную колонию № 9 в Петрозаводске и рассказал о производстве для военнослужащих.

«Сегодня посетил исправительную колонию № 9 Петрозаводска. Здесь наладили производство вот таких печей, как на фото. С наступлением зимы они крайне необходимы нашим бойцам в зоне СВО. В палатке это незаменимая вещь. Первая партия — чуть более двух десятков штук — будет отправлена уже в ближайшее время», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Кроме того, по слова руководителя региона, в цехе колонии выполняют заказ на 1800 спальников для военнослужащих. В период пандемии заключенные шили средства индивидуальной защиты, а сейчас имеющееся оборудование позволило переориентировать производство для нужд армии.