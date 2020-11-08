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Заключенные в Карелии сделали для Сегежи контейнерные площадки

Новости. Общество
14:51, 09 Ноября 2020
фото: © УФСИН Карелии
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В ИК-9 освоили выпуск металлических контейнерных площадок закрытого типа для сбора и хранения отходов, а также металлических контейнеров для накопления ТКО, сообщили в УФСИН Карелии.

Заключенные помогают в реализации "мусорной реформы" на территории республики. В ИК-9 выполнили муниципальный заказ Сегежского района на изготовление и монтаж пяти контейнерных площадок. Площадки уже установлены в Сегеже.

Как отмечают в управлении, за время реализации "мусорной реформы" на территории республики в исправительной колонии №9 города Петрозаводска было изготовлено 35 контейнерных площадок для 4 муниципальных образований региона. Это позволило обеспечить свыше 10 осужденных работой, а населенные пункты необходимыми местами накопления и сбора отходов.

Ранее сообщалось, что заключенных карельских колоний допустили к работе на предприятиях с дорогостоящим оборудованием.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-11-09 15:40:57
В Птз именно такой дизайн списали, как негодный. И начали монтировать площадки из бетона. Теперь решили по этому кругу Сегежу прогнать. Спишут бюджет сначала на железные, а через пару лет на бетонные.
Гость
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