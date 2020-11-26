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Заключенные в Карелии сделали кровати для Железнодорожной больницы

Новости. Общество
10:13, 27 Ноября 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В исправительной колонии №9 изготовили металлическую мебель для Железнодорожной больницы в Петрозаводске, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках контракта в учреждение здравоохранения поставлены кровати и стеллажи. Вся мебель сделана заключенными в прочной, долговечной и эстетичной полимерно-порошковой окраске. Заказ был выполнен на новом трубогибном, сварочном и покрасочном оборудовании, закупленным в 2020 году в рамках ФЦП "Развитие УИС (2018-2026 годы)".

Сегодня на участке металлообработки Центра трудовой адаптации осужденных ИК-9 имеется необходимое оборудование для организации полного цикла производства по выпуску мебели и различных изделий из металла. Здесь проводятся работы по раскрою и сварке металла, а также зачистке и обработке изделий. Всего на работах по изготовлению металлической мебели трудоустроено 10 осужденных.

За последние 3 месяца колония выполнила для больницы РЖД уже 4 контракта на различные виды продукции: постельное белье, полотенца и средства индивидуальной защиты.

Ранее заключенные в Карелии сделали для Сегежи контейнерные площадки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-27 10:18:50
Ночной фотограф к работе не приучен. и туда его не повезут отбывать. Правозащитники сказали, что отбывать на строгом режиме будет в Сегеже для рецидивистов. Ранее был судим за тяжкие телесные.
Гость
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