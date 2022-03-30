Заключенные в колонии Карелии подклеили 130 книг

В преддверии Всемирного дня книг и авторского права осужденные ИК-7 приняли участие в акции по восстановлению книг, сообщили в УФСИН Карелии.

Участники литературного кружка собрались в библиотеке, выбрали из трех тысяч книг библиотечного фонда те, которые требовали реставрации, и бережно обновили их — подклеили корешки, прошили листы и заменили обложки. В результате проделанной работы восстановлено 130 изданий.

«При небрежном обращении с книгой она становится непригодной для чтения. Используя совсем простые материалы — оберточную бумагу, газеты, ткань, мы полностью восстанавливаем книги, делаем плотную обложку и издание продолжает жить», — рассказал участник акции.

Благодаря этой работе жизнь книгам будет продлена, а читатели постараются бережнее относиться к ним.