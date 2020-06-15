Заключенный колонии в Петрозаводске отсудил полмиллиона рублей у УФСИН Карелии за свои увечья

В "Девятке" осужденный во время выполнения работ потерял конечность и подал иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

О том, как удалось заключенному получить с УФСИН деньги, рассказал на своей странице в соцсети адвокат Николай Флеганов.

"В минувшую пятницу закончили многоуровневый юридический кейс по взысканию с ФКУ УФСИН по РК ИК-9 денежных средств за причинение увечий содержащемуся там доверителю, - написал адвокат Николай Флеганов. - После трудоустройства в колонии на работу наш доверитель получил от источника повышенной опасности травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью - потерю конечности. В результате доверитель - молодой мужчина стал инвалидом".

По словам адвоката, руководство колонии поспешило списать вину на самого доверителя и его неосторожность, благодаря чему им удалось прекратить возбужденное ранее следственным комитетом уголовное дело.

Однако с такими результатами осужденный мириться не захотел. Вместе с адвокатами он подал иск к колонии о взыскании компенсации морального вреда.

И с этого момента у осужденного, по утверждению Николая Флеганова, начались сложности с отбыванием наказания: он получил два взыскания, что препятствовало его условно-досрочному освобождению.

"Оба взыскания вызывали сомнения, оба были обжалованы в суд, - сообщил Николай Флеганов. - Одно из взысканий, наложенных колонией под руководством небезызвестного Ивана Савельева буквально рассыпалось в суде. Второе, было "засилено" судом, но с признаками нарушения признанными Россией норм международного права. В итоге, после полуторогодового противостояния Петрозаводский городской суд определил взыскать с колонии 500 тысяч рублей в пользу нашего доверителя".

По сообщению адвоката, в минувшую пятницу, 12 июня, Верховный суд Республики Карелия оставил указанное решение в силе.

Над кейсом работали адвокаты Александр Флеганов, Николай Флеганов, Андрей Максимков.