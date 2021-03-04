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Закон об использовании маткапитала для покупки автомобиля в Карелии оказался невыполнимым

Новости. Общество
11:40, 05 Марта 2021
фото: © Анастасия Осипова/ТАСС
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Многодетные семьи в Карелии, решившие использовать маткапитал для покупки автомобиля по новому закону, не могут этого сделать из-за невыполнимых требований министерства соцзащиты.

Об этом сообщила депутат Ольга Шмаеник через пресс-службу парламента Карелии.

По ее словам, в перечень документов, которые получатели маткапитала должны предоставить  Центру социальной работы, входит копия паспорта транспортного средства. Без соблюдения этого условия, семьи не могут получить разрешение на покупку автомобиля. Но выполнить это требование невозможно, так как ПТС выдается собственнику транспортного средства после покупки. В результате, закон, в ступивший в силу 1 января 2021 года, оказался бесполезным.

Как собираются решать проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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