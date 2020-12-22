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Закончился очередной суд из-за повышения цен в "маршрутках" Петрозаводска

Новости. Общество
15:12, 23 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга подтвердил законность решения Арбитражного суда Карелии, признавшего наличие сговора в действиях владельцев "маршруток" при повышении цен на проезд.

Дело рассматривалось в апелляционной инстанции по инициативе одной из компаний, участвовавших в сговоре - ООО ТК "Паллада". Вместе с другими автоперевозчиками это предприятие в июне 2019 года повысило цену на проезд до 32 рублей.

"Паллада" объяснила повышение стоимости ростом цен на топливо и запасные части, необходимостью несения общепроизводственных издержек, ростом налогообложения фонда оплаты труда на 10%, а также необходимостью  оборудования автобусов контрольно-кассовой техникой.

Апелляционный суд отклонил эти аргументы, как раньше это сделали Арбитражный суд Карелии и УФАС. Действия "Паллады" и остальных автоперевозчиков признаны картельным сговором.

Другие транспортные компании уже понесли наказание. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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