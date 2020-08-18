Законопослушность бизнеса в период карантина в Карелии позволила быстрее снять ограничения

Карелия вошла в число лидеров по уровню ограничений для бизнеса в период эпидемии благодаря, в том числе, законопослушности предпринимателей.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. Он прокомментировала результаты рейтинга регионов, который показал, в каких субъектах Федерации наиболее активно снимают "коронавирусные" ограничения для экономики. В Карелии уровень открытости бизнеса заслужил максимальную оценку.

Одна из причин заключается в том, что бизнес, в основном, соблюдает санитарные требования, считает Гнетова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".