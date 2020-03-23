Закрытые из-за коронавируса учреждения культуры Карелии перешли на работу онлайн

Жителям Карелии вместо культурно-массовых мероприятий предлагают "посещать" виртуальные мероприятия.

По сообщению правительства республики, в театрах, концертных организациях, музеях, библиотеках, культурных центрах и домах культуры продолжается текущая работа, проводятся репетиции, идут выставки, готовятся новые проекты. Но для посетителей учреждения культуры переходят на работу онлайн. Как показали первые виртуальные мероприятия, онлайн-трансляции организаций в социальных сетях просматривают десятки тысяч пользователей.

Так, уже 18 марта Карельская государственная филармония организовала трансляцию "ВКонтакте" концерта своего нового творческого коллектива – Камерного оркестра, который ранее планировался как традиционный. Ежедневные трансляции и небольшие репортажи из филармонии будут выкладываться "ВКонтакте". Там же будут размещены анонсы – как мини-телепрограмма на следующий день.

Некоторые из учреждений используют время отмены мероприятий, чтобы больше рассказать о себе, показать свою ежедневную работу. 21 марта, в Международный День кукольника, Театр кукол Карелии провел трансляцию, в которой показал театр с непривычного ракурса, с точки зрения тех, кто работает в театре. Дом "Кантеле", где располагается Национальный ансамбль песни и танца Карелии, начал серию онлайн-трансляций с экскурсии по музейной экспозиции, репетиционным студиям и мастерским. Национальный музей Карелии предлагает серию публикаций в сети о своих фондовых предметах и будет делиться видео.

За виртуальными мероприятиями этих и других учреждений культуры можно следить в социальных сетях, сообщили в правительстве.

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