Глава Петрозаводска попросила горожан отказаться от посещения торговых центров из-за коронавируса

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник призвала по возможности отказаться от посещения мест массового скопления граждан в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в мэрии города.

"Убедительно прошу жителей города Петрозаводска ответственно подходить к своему здоровью, соблюдать правила личной гигиены. Призываю к социальной ответственности: при возможности не посещать массовые мероприятия, не выходить без необходимости в торговые центры и кинотеатры. Уверена, что если все будут соблюдать несложные правила в этот период, мы сможем благополучно справиться со сложившейся непростой санитарно-эпидемологической обстановкой", - сказала Глава Петрозаводска.

Ирина Мирошник напомнила, что с 18 марта по 6 апреля в школах Петрозаводска объявлены досрочные каникулы. Далее будет принято решение о продолжении учебного процесса, исходя из эпидемиологической обстановки. Рассматриваются варианты организации дистанционного обучения - все технические средства для этого есть. В спортивных, художественных школах и всех учреждения дополнительного образования занятия временно прекращены.

"В части дошкольных образовательных организаций, а это 17 тысяч дошкольников, родителям рекомендовано оставлять детей дома. Но если нет возможности, чтобы бабушки и дедушки оставались с ребенком, то детские сады города принимают детей с учетом дополнительных мер санитарно-эпидемиологической обработки помещений, соблюдения количества пребывающих детей на единицу площади", - отметила Ирина Мирошник.

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