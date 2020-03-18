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Глава Петрозаводска попросила горожан отказаться от посещения торговых центров из-за коронавируса

Новости. Общество
16:13, 19 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник призвала по возможности отказаться от посещения мест массового скопления граждан в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщили в мэрии города.

"Убедительно прошу жителей города Петрозаводска ответственно подходить к своему здоровью, соблюдать правила личной гигиены. Призываю к социальной ответственности: при возможности не посещать массовые мероприятия, не выходить без необходимости в торговые центры и кинотеатры. Уверена, что если все будут соблюдать несложные правила в этот период, мы сможем благополучно справиться со сложившейся непростой санитарно-эпидемологической обстановкой", - сказала Глава Петрозаводска.

Ирина Мирошник напомнила, что с 18 марта по 6 апреля в школах Петрозаводска объявлены досрочные каникулы. Далее будет принято решение о продолжении учебного процесса, исходя из эпидемиологической обстановки. Рассматриваются варианты организации дистанционного обучения - все технические средства для этого есть. В спортивных, художественных школах и всех учреждения дополнительного образования занятия временно прекращены.

"В части дошкольных образовательных организаций, а это 17 тысяч дошкольников, родителям рекомендовано оставлять детей дома. Но если нет возможности, чтобы бабушки и дедушки оставались с ребенком, то детские сады города принимают детей с учетом дополнительных мер санитарно-эпидемиологической обработки помещений, соблюдения количества пребывающих детей на единицу площади", - отметила Ирина Мирошник.

Ранее вице-премьер Карелии рассказал об опасности выхода коронавируса через отверстия в человеке.

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Комментарии

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новый
2020-03-19 18:03:46
В первую очередь надо соплякам запретить посещать ТРЦ. Нету 18 лет - пшел вон. Кстати, отличный повод поставить их на место и показать кто они и что они в это жизни. А то борзеть начали.
zanoza
2020-03-19 17:14:06
А мы то не знали, всё ходим и ходим по магазинам гречку скупаем :)
Изя
2020-03-19 16:46:04
Хорошо . Тогда в мэрию все придёт по поводу взяточников и коррупционеров разбираться .)))))
Справедливый
2020-03-19 16:43:29
После задержания "подельников" у неё такой испуганный вид? Или короновируса боится?
Д.Ю
2020-03-19 16:28:29
Испуганный вид.

P.S. А я то думал, почему Мизинкова так резко ушла.
кир
2020-03-19 16:46:22
Д.Ю, чего вы всё в одну кучу валите, аналитики самодельные? :)
Mike
2020-03-19 16:24:29
Проснулась?
кир
2020-03-19 16:44:16
Mike, и ты к весне проснулся. Не к добру это. :)
кир
2020-03-19 16:23:23
Что и за водкой не сходить? На святое замахнулись. :)
новый
2020-03-19 16:20:49
Убедила. Завтра чай с полок смету и больше никуда не пойду.
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