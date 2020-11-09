"Закрывают тряпками": Парфенчиков рассказал об уловках "маршрутчиков" с терминалами для оплаты

Терминалы для бесконтактной оплаты проезда, установленные в "маршрутках" Петрозаводска, зачастую недоступны для пассажиров – водители сознательно прячут аппараты.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков, ссылаясь на жалобы пассажиров.

"Люди пишут, что происходит в маршрутках… Аппараты бесконтактной оплаты установили - закрывают тряпками, чтобы люди не видели. Но я еще раз говорю – мы наведем порядок в этом вопросе", - сказал губернатор.

Контролировать бесконтактные платежи можно с помощью налоговой службы, но сейчас "пандемия мешает", добавил Парфенчиков.

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