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"Закрывают тряпками": Парфенчиков рассказал об уловках "маршрутчиков" с терминалами для оплаты

Новости. Общество
15:32, 10 Ноября 2020
фото: Мэрия Петрозаводска
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Терминалы для бесконтактной оплаты проезда, установленные в "маршрутках" Петрозаводска, зачастую недоступны для пассажиров – водители сознательно прячут аппараты.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков, ссылаясь на жалобы пассажиров.

"Люди пишут, что происходит в маршрутках… Аппараты бесконтактной оплаты установили - закрывают тряпками, чтобы люди не видели.  Но я еще раз говорю – мы наведем порядок в этом вопросе", - сказал губернатор.

Контролировать бесконтактные платежи можно с помощью налоговой службы, но сейчас "пандемия мешает", добавил Парфенчиков.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-10 15:49:26
Закон и порядок силой внедрить в полудикие племена.
тетка
2020-11-10 15:46:02
Нет терминала - имеете полное право не платить.
zanoza
2020-11-10 15:45:03
Разберётесь, как же! Устроили очередной передел, всё под себя гребёте, некогда экономикой региона заниматься, только смотрите как свой карман набить.
протестанутый
2020-11-10 15:39:04
Пандемия мешает артурчику гнать их ссаными тряпками ?
Гость
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