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Заксобрание Карелии решило улучшить свой имидж?

Новости. Политика
13:53, 09 Октября 2021
фото: ©Законодательное собрание Карелии

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Новому начальнику аппарата Законодательного собрания Карелии понадобился дополнительный заместитель, который будет курировать парламентскую пресс-службу.

Новый карельский парламент начал свою работу с новым начальником аппарата. На первой сессии Законодательного собрания республики седьмого созыва депутаты почти без обсуждения утвердили на этом посту Дениса Горшкова, который ранее возглавлял региональное управление министерства юстиции России.

Однако руководство Законодательного собрания решило не только назначить господина Горшкова новым начальником аппарата, но внести изменения в его структуру. Едва ли не самым существенным из этих изменений стало появление у начальника парламентского аппарата дополнительного заместителя. Если в прежней структуре замов было два – причем, один имел статус первого заместителя, а другой возглавлял управление делами, то теперь еще одним замом стал руководитель информационного управления аппарата. Напомним, так раньше именовалась пресс-служба Законодательного собрания, но, судя по всему, руководство карельского парламента решило усилить его информационную работу. 

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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Русский
2021-10-09 15:35:18
Хде лидеры фракций ? :)
Leopol'd
2021-10-09 15:24:50
Создается "служба", даже не пресс-секретарь. А теперь ещё и зам, курирующий службу. Такое ощущение, что у нас и правда республика. А не маленький (экономически) регион, полностью регулируемый из Москвы.
Бабенка
2021-10-09 15:13:11
Народ их избрал. Имеют конституционное право
Вася
2021-10-09 14:41:29
У меня только золотой унитаз приходит на ум
Гость
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