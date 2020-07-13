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Закурившая пассажирка устроила вынужденную посадку самолета в Петрозаводске (СРОЧНО)

Новости. Общество
22:51, 13 Июля 2020
фото: ТАСС / Юрий Смитюк
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Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно сел в Петрозаводске из-за дебоширки.

Самолёт авиакомпании "Победа", вылетевший рейсом DP-236 из Мурманска в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска из-за неадекватного поведения одной из пассажирок рейса. Об этом "Арктическому Обозревателю" сообщили источники в аэропорту столицы Карелии.

"Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания",  - сообщил источник.

Официальный представитель авиакомпании подтвердил "АО" факт вынужденной посадка из-за угрозы безопасности по причине курения и заверил, что компания сожалеет о вынужденном ожидании и неудобствах своих клиентов из-за задержки прибытия в Москву

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