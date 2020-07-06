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Залезшая в фонтан 9-летняя девочка погибла от удара током

Новости. Происшествия
19:10, 06 Июля 2020
фото: © Следком по Волгоградской области
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По факту гибели девятилетней девочки под Волгоградом в результате удара током возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме по Волгоградской области.

По данным следствия, 5 июля около 17.00 дня 9-летняя девочка вместе с подругой отдыхала в центральном парке ст.Березовская Даниловского района. Дети находились без присмотра взрослых. Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который установлен и функционирует с 2018 года, девочка уронила в воду кепку. Решив ее достать, ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током. Ее подруга попыталась оказать малолетней помощь, вытащив из фонтана на землю, но не смогла справиться своими силами. Оказавшиеся поблизости взрослы извлекли девочку из фонтана, однако спасти ребенка не удалось.

Как установлено следствием, причиной возникновения короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана.

В администрации Березовского сельского поселения проведены выемки, изъята техническая и финансовая документация, связанная со строительством и вводом объекта в эксплуатацию.

Расследование уголовного дела продолжается.

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