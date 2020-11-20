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Замерзающие жители поселка в Карелии обратились к Парфенчикову

Новости. Происшествия
11:03, 21 Ноября 2020
фото: © Евгений Курсков/ТАСС
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Жители посёлка Шальский в Пудожском районе остались без тепла в результате аварии, которую оперативно не могут устранить.

Секретарь Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов сообщил на своей странице в соцсети, что жители дома, находящегося на улице Октябрьская, 6 в поселке Шальский, остались без тепла из-за аварии. ЧП произошло 18 ноября, но теплоснабжение не восстановлено до сих пор.

"Жители 12-квартирного дома остаются без тепла вторые сутки. Замерзающие жители звонят во все колокола. Говорят, что "ответственные" чиновники из районной администрации вместе с главой поселения Кравцовой Н.Н. побывали ... на месте аварии и долго о чём-то совещались. Однако уехали, пообещав направить на устранение аварии специалистов. Но не направили. Жители замерзающих квартир продолжают мёрзнуть, а "ответственные" чиновники ждут получки и повышения своих окладов. За сутки ничего не сделано. Хорошо потеплело. А если не выдержит проводка в доме, кто будет нести ответственность? Почему такая безответственность? Там же живут люди - пожилые и дети. Где аварийные службы?", - написал Леонид Попов.

Попов считает, что власти демонстрируют неготовность к зиме. Он направил соответствующее обращение в личные сообщения главе Карелии Артуру Парфенчикову в соцсети. Автор сообщения заявил, что жители дома по ул. Октябрьская, 6 в поселке Шальский просят оказать срочную помощь в ремонте системы отопления. Попов пояснил, что авария произошла из-за того, что лопнула труба в квартире. Затем дом отключили от тепла. На данный момент автор письма не получил ответ от губернаторской команды.

Ранее сообщалось, что глава Карелии предложил предпринимателям утеплить квартиры малоимущих жителей республики.

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