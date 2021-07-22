Замерзший житель Петрозаводска зашел в подъезд и совершил преступление

В Петрозаводске мужчина зашел в подъезд погреться и угнал велосипед, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 26-летнего жителя карельской столицы. По версии полиции, он причастен к краже велосипеда, принадлежащего 33-летней петрозаводчанке.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили средство передвижение прямо из подъезда дома, в котором она проживает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что в один из июльских вечеров гулял по микрорайону Древлянка. На улице было прохладно. Чтобы согреться, петрозаводчанин зашёл в подъезд жилого дома, мимо которого проходил. Поднявшись на третий этаж, он обратил внимание на необорудованный противоугонной системой велосипед. В этот момент жителю карельской столицы в голову пришла следующая мысль: куда быстрее будет добраться до места жительства на двухколёсном транспортном средстве, нежели пешком. Горожанин спустил «железного коня» на улицу и уехал. Похищенное имущество он оставил себе для личного пользования.

Стражи порядка изъяли велосипед и вернули законной владелице.

Фигурант уголовного дела раскаялся в содеянном. Тем не менее, теперь ему предстоит ответить за кражу перед законом — максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.