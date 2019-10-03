Замглавы Минприроды сделал заявление о ввозе мусора из-за пределов Карелии

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами в Карелии, принятая правительством, исключает возможность ввоза мусора из-за пределов республики.

Об этом сообщил сегодня замглавы Минприроды Алексей Павлов на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии, где обсуждался вопрос о корректировке схемы.

По словам Павлова, вопрос о поступлении ТКО из других "очень остро" стоял в Карелии, но теперь он снят.

Что сказал замминистра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".