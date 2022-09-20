Замглавы Петрозаводска Александра Россыпнова покидает пост в мэрии

Заместитель главы Петрозаводска Александра Россыпнова прекращает свою работу в администрации карельской столицы.

Александра Россыпнова покидает пост замглавы Петрозаводска с завтрашнего дня. Как стало известно «Столице на Онего», она уволилась по собственному желанию.

По имеющейся информации, кресло Александры Россыпновой займет Наталья Тенчурина, которая в настоящее время возглавляет комитет экономического развития мэрии.

В мэрии Петрозаводска сообщили «Столице на Онего», что Александра Россыпнова написала заявление об увольнении по собственному желанию, у нее завтра наступает последний рабочий день. При этом в администрации пояснили, что распоряжение об увольнении Россыпновой еще не подписано.

Напомним, Александра Россыпнова, бывшая супруга министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова, заняла пост замглавы Петрозаводска осенью 2021 года.

Александра Россыпнова являлась замруководителя Госкомитета по ценам и тарифам, возглавляла ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», была зампрокурора Прионежья.