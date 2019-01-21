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Новости. Общество
14:34, 21 Января 2019
фото: от читателя

Замглавы Петрозаводска объяснила, почему помойки завалены старыми покрышками

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Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова рассказала, кто отвечает за вывоз опасного мусора с контейнерных площадок Петрозаводска.

Сегодня в администрации Петрозаводска на заседании штаба обсудили вопросы вывоза мусора с контейнерных площадок города.

Одна из горожанок, присутствовавшая на заседании, пожаловалась на то, что в Петрозаводске много помоек завалено старыми покрышками.

"В сезон смены автомобильной резины на мусорных площадках появилось большое количество старых покрышек, - сказала девушка, - их вывозили лишь после неоднократных обращений. Можно ли к следующему сезону – весной, когда водители опять будут менять колеса, заранее подготовиться предприятиям, отвечающим за вывоз такого мусора".

Из ответа руководителя ООО "Автоспецтранс" Алексея Кузнецова стало известно, что покрышки не относятся к разряду коммунальных, а причислены к категории отходов третьего класса опасности. На вывоз таких отходов необходимо заключать дополнительный договор с отдельной оплатой.
"Мы в прошлом году заключали договор с МУП "Автоспецтранс", чтобы он такие отходы собирал и передавал организации, которая имеет лицензию на утилизацию опасной группы отходов, - объяснила Юлия Мизинкова. – У мэрии нет на это прямых полномочий. Мы делали это только потому, что появилось большое количество захламленных покрышками территорий".

По словам Юлии Мизинковой, все полномочия по организации вывоза опасных отходов находятся у Минприроды Карелии.
"Когда готовили схему обращения с отходами на территории Карелии, должны были предусмотреть не только ТКО (твердые коммунальные отходы), но еще и другие отходы. Потому что у населения есть отходы и первого класса опасности – ртутьсодержащие лампы, например, градусники, батарейки, поэтому схема будет корректироваться. Будем договариваться, чтобы средства на это предусмотрели. Всего в год выделялось на это 30 тысяч рублей".

Как стало известно, на данный момент нет договора на вывоз с мусорных площадок Петрозаводска крупногабаритного мусора, не относящегося к коммунальным отходам, и когда он появится, неизвестно.

Пока, по заверениям директора ООО "Автоспецтранс" Алексея Кузнецова, отходы такого класса опасности будут вывозиться по мере накопления на контейнерных площадках.

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Комментарии

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Изя
2019-01-21 14:59:20
вот Мизинкова с Кузнецовым пусть и вывозят сами , если не в состоянии организовать вывоз в системе .
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