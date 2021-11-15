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Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении

Новости. Общество
10:31, 03 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский обвинил своего зама Андрея Бекелева в попытке сбежать от снежного коллапса

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский узнал о желании своего зама, председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева уволиться ночью. Об этом глава Петрозаводска рассказал сегодня, 3 декабря, на заседании оперативного штаба по уборке снега.

«Вашего ночного смс-сообщения о готовности принять на себя ответственность и уволиться не оценил, — сказал Владимир Любарский Андрею Бекелеву.  — Мы уже достаточно взрослые люди и должны понимать следующее: несмотря на то, что вроде бы это выглядит благородно, но на самом деле это неприятие на себя ответственности. Хотя я не думаю, что вы таким образом намеревались поступить. А выглядит это в моих глазах как попытка куда-то с поезда спрыгнуть, не исправив то, что было допущено вами, мной и другими. Вы каким-то образом главе Петрозаводского городского округа поможете этим? Нет. Поможете горожанам? Нет. Я вам вчера сказал, что ни одной карикатуры с фамилией Бекелев ни в одном средстве массовой информации вы не увидите. Везде изображен Любарский. И причин обижаться на горожан у меня в данной ситуации нет. Они правы. Это лишь говорит о том, что за все в глазах горожан отвечает руководитель. Это попытка сделать благородное лицо и сказать: «Извините, я был виноват. Сейчас я пойду поработаю в другом месте». Нет уж, извините. Сначала исправьте, а потом можете прийти и сказать: «Разберитесь, пожалуйста, с теми косяками, которые мной и моими подчиненными были допущены в прошлом. Вот такой должен быть взрослый и ответственный подход».

Ранее глава Петрозаводска заявил, что ситуация после снегопада в городе катастрофическая. Подрядчика, отвечающего за уборку дорог в столице Карелии, ждут штрафные санкции

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Комментарии

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кир
2021-12-03 15:10:03
Работать может, но нужна сакральная жертва. :)
тезка Высоцкого
2021-12-03 14:44:51
я сегодня утром
дырки подсчитал
в городском бюджете
двести тыщ одна
Ded
2021-12-03 14:36:04
Очень некрасиво со стороны руководителя выносить подобное на публику. К тому же это, к сожалению, говорит о слабости самого руководителя.
лесоруб
2021-12-03 14:28:47
Этот специалист по водным проблемам из Министерства природных ресурсов совсем не понимает как надо работать в системе ЖКХ. Не можешь - освободи место!!! :)
Сеня
2021-12-03 13:55:53
Так и посадить его , чтобы не сбежал , уж найти за что можно .
Hовый
2021-12-03 13:55:00
Похоже, что любарский сам достал его своими ночными смсками.
Жаль
2021-12-03 13:51:17
Странно, что мэр это озвучил в массы. Выглядит, конечно по детски "вы зачем меня бросаете?"
Стоит вопрос по поводу компетенции нашего мэра- он умеет кадрами управлять?
В этой ситуации надо действовать жестко, а не жаловаться на действия подчинённого.
Юрий Дергаев
2021-12-03 13:50:27
Некрасиво со стороны мэра публиковать личную переписку.
paramparam
2021-12-03 14:30:16
Юрий Дергаев, да, не по-пасански поступил. А так светят в медиях, так светят его, такой он транспарентный, сам в это верит, поди ж, а фигня вышла на деле - в то же самое продолжает и крайнего и гордо заявлять, что вот он перед нами весь отвечает. Только вот в субботу придётся с лопатой выйти без какого-либо руководства.
бармалей
2021-12-03 13:25:21
уволится по смс - это конечно мощно..... :) слабак!
Сеня
2021-12-03 13:49:51
бармалей, а может команды боится , не зря же карловцев победили хе хе
Knower
2021-12-03 13:09:58
Чел прибухнул, начал на себе рубаху рвать, все грехи на себя брать. Даже смс-ку пьяную ночью отправил начальству.
А вы не оценили!
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