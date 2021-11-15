Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении

Глава столицы Карелии Владимир Любарский обвинил своего зама Андрея Бекелева в попытке сбежать от снежного коллапса

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский узнал о желании своего зама, председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева уволиться ночью. Об этом глава Петрозаводска рассказал сегодня, 3 декабря, на заседании оперативного штаба по уборке снега.

«Вашего ночного смс-сообщения о готовности принять на себя ответственность и уволиться не оценил, — сказал Владимир Любарский Андрею Бекелеву. — Мы уже достаточно взрослые люди и должны понимать следующее: несмотря на то, что вроде бы это выглядит благородно, но на самом деле это неприятие на себя ответственности. Хотя я не думаю, что вы таким образом намеревались поступить. А выглядит это в моих глазах как попытка куда-то с поезда спрыгнуть, не исправив то, что было допущено вами, мной и другими. Вы каким-то образом главе Петрозаводского городского округа поможете этим? Нет. Поможете горожанам? Нет. Я вам вчера сказал, что ни одной карикатуры с фамилией Бекелев ни в одном средстве массовой информации вы не увидите. Везде изображен Любарский. И причин обижаться на горожан у меня в данной ситуации нет. Они правы. Это лишь говорит о том, что за все в глазах горожан отвечает руководитель. Это попытка сделать благородное лицо и сказать: «Извините, я был виноват. Сейчас я пойду поработаю в другом месте». Нет уж, извините. Сначала исправьте, а потом можете прийти и сказать: «Разберитесь, пожалуйста, с теми косяками, которые мной и моими подчиненными были допущены в прошлом. Вот такой должен быть взрослый и ответственный подход».

Ранее глава Петрозаводска заявил, что ситуация после снегопада в городе катастрофическая. Подрядчика, отвечающего за уборку дорог в столице Карелии, ждут штрафные санкции