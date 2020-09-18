Замороженные продукты проверили на наличие COVID-19

Роспотребнадзор за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса.

Роспотребнадзор проводит исследование по оценке рисков появления возбудителя коронавируса в продуктах питания, при проведении тестирования исследовались замороженные продукты, сообщает издание "РИА Нововсти".



"В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2", – говорится в сообщении.