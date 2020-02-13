Заморозки до -13 градусов ожидаются в субботу в Карелии

О погоде на 15 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер ночью западный слабый, днем – юго-западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях -3, -5 градусов, днем потеплеет до 0.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный снег. На дорогах гололедица.



Ветер западный, юго-западный, ночью – слабый, днем умеренный.



Ночью будет -3, -8 градусов, на севере подморозит до -13. Днем будет -0, -5 градусов.