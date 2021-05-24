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Заморозки до -3 градусов придут в северные районы Карелии

Новости. Погода
18:08, 25 Мая 2021
фото: Столица на Онего

МЧС предупреждает о заморозках по северным районам Карелии в ночные часы.

Региональное Управление МЧС объявило о заморозках: в ночные часы с 26 по 31 мая местами по Карелии, 27-28 мая преимущественно по северным районам, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1…-3 градусов.  

В МЧС советуют ограничить поездки на личном транспорте в ночное время ввиду гололедных явлений и отсутствия зимней резины; неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку; учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.

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