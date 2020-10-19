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Заморозки до -6 ожидаются в среду в Карелии

Новости. Погода
17:00, 20 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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О погоде на 21 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков.

Ночью похолодает до -1, -3 градусов. Днем температура воздуха составит 0, +2 градуса.

Ветер северо-западный, западный умеренный.
Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -1, -6. Днем ожидается -2, +3 градуса.

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