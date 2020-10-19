Заморозки до -6 ожидаются в среду в Карелии

О погоде на 21 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков.

Ночью похолодает до -1, -3 градусов. Днем температура воздуха составит 0, +2 градуса.



Ветер северо-западный, западный умеренный.

Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Ветер северо-западный, западный умеренный.



Ночью столбик термометра остановится на отметке -1, -6. Днем ожидается -2, +3 градуса.