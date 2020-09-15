Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кресло директора одной из школ Петрозаводска опустело
Сегодня 07:15
Киты-убийцы начали нападать на корабли у берегов Европы
15.09.2020 21:30
Стало известно о побочных эффектах после прививок от коронавируса
15.09.2020 22:00
В Петрозаводске мама девочки, получившей тяжелую травму при падении с гаражей, высудила 400 тысяч рублей 2
15.09.2020 13:24
Школа в поселке Карелии переведена на дистанционное обучение из-за заражения COVID-19
15.09.2020 11:11
Стало известно, когда начнется отопительный сезон в районах Карелии 10
15.09.2020 14:27

Зампрокурора Карелии ответит гражданам на вопросы о соблюдении прав подростков

Новости. Общество
09:03, 16 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Заместитель прокурора республики Сергей Анатольевич Губин 18 сентября проведет личный прием граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

Пройдет тематический прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних.

Время и место проведения приема:

С 10.00 до 12.00 – жители Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Суоярвского и Сортавальского районов (в зданиях территориальных прокуратур в режиме видеоконференцсвязи);

С 12.00 до 13.00 – жители Петрозаводска и Прионежского района (в здании прокуратуры республики по адресу: Петрозаводск, ул. Г. Титова, 4).

По вопросам записи на прием граждане могут обратиться по телефону в территориальные прокуратуры по месту жительства, а также к старшему помощнику прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению (тел. (8-8142) 717-893).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО

Аналитика

15.09.2020 13:04
Политкухня
Председатель остался за решеткой 10
Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 18
07.09.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 11
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»