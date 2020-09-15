Зампрокурора Карелии ответит гражданам на вопросы о соблюдении прав подростков

Заместитель прокурора республики Сергей Анатольевич Губин 18 сентября проведет личный прием граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

Пройдет тематический прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних.

Время и место проведения приема:

С 10.00 до 12.00 – жители Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Суоярвского и Сортавальского районов (в зданиях территориальных прокуратур в режиме видеоконференцсвязи);

С 12.00 до 13.00 – жители Петрозаводска и Прионежского района (в здании прокуратуры республики по адресу: Петрозаводск, ул. Г. Титова, 4).

По вопросам записи на прием граждане могут обратиться по телефону в территориальные прокуратуры по месту жительства, а также к старшему помощнику прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению (тел. (8-8142) 717-893).