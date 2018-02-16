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Новости. Общество
08:35, 16 Февраля 2018

Замруководителя Россельхознадзора Карелии возмутился, что яблоки стоят дороже лимонов

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Александр Дианов, замруководителя карельского Россельхознадзора, рассказал, чем для нас хороши санкции.

В минувший четверг 15 февраля в управлении Россельхознадзора Карелии состоялась пресс-конференция, где замруководителя ведомства Александр Дианов сообщил, что в 2017 году в Карелии было выявлено 800 кг санкционной плодово-овощной продукции.

"В основном это яблоки из Польши и томаты из Турции", - уточнил Александр Дианов.

По мнению замруководителя надзорного ведомства, закон должен действовать, чтобы через санкционную продукцию давать возможность развивать собственное сельское хозяйство.

"Почему поляки насадили садов на пол-Европы и теперь нам эти яблоки продают, а нам надо-то всего 4-5 лет, чтобы посадить сады и выращивать свое собственное. И мы уже пошли по этому пути, - сказал Дианов, - уже идет массовый закуп саженцев из Италии и Германии. Не должно такого быть, как у нас в Петрозаводске, чтобы яблоки дороже лимонов стоили. Цены на яблоки скачут за сотню и выше, а килограмм лимонов можно купить и за 80 рублей. В Российской Федерации за 20 лет яблоневых садов не осталось, все нужно начинать сначала".

Сам Александр Дианов признался, что на своем дачном участке ему удалось за 4 года увеличить урожай яблок с 5 ведер до 20.
"Теперь мои внуки компот только из своих яблок пьют", - похвастался замруководителя надзорного ведомства.

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