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Замруководителя Следкома Карелии Владимир Игнатенков уехал на работу в другой регион

Новости. Общество
10:55, 22 Августа 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Полковник юстиции Владимир Игнатенков ушел на повышение в Архангельскую область.

Как сообщает издание "Эхо севера", глава Следкома России Александр Бастрыкин назначил полковника юстиции Владимира Игнатенкова из Карелии первым заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, Владимир Игнатенков родился 20 февраля 1971 года в селе Ведлозеро Пряжинского района Республики Карелия.

В 1996 году окончил с отличием Петрозаводский государственный университет. В течение 4 лет проходил службу в органах внутренних дел Республики Карелия.

С 1999 года проходил службу в отделе по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Карелия. С сентября 2007 года работал в следственном управлении СКР по Республике Карелия руководителем следственного отдела по городу Петрозаводск.

13 мая 2011 года полковник юстиции Владимир Игнатенков был назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.

Ранее мы сообщали, что замруководителя карельского Следкома, полковника юстиции Владимира Игнатенкова могут назначить на генеральскую должность первого заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В Следкоме по Архангельской области и Ненецкому автономному округу нашему журналисту сообщили, что предыдущий первый заместитель руководителя ведомства Владимир Кулаков по причине кадровой ротации недавно назначен на аналогичную должность в Следственное управление Республики Саха (Якутия) и уже работает там.

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