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Заместитель руководителя Следкома Карелии Владимир Игнатенков уходит на повышение

Новости. Общество
13:42, 30 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Замруководителя карельского Следкома, полковника юстиции Владимира Игнатенкова могут назначить на генеральскую должность первого заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как стало известно «Столице на Онего», заместитель руководителя карельского Следкома, полковник юстиции Владимир Игнатенков, находящийся в кадровом резерве на повышение Следственного комитета России, скоро может уехать из республики на вышестоящую должность. По имеющейся у нашего издания информации, планируется его назначение на генерал-майорскую должность первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Александра Попова.

Учитывая, что сейчас в Архангельской области официально зарегистрировано более 1,1 миллиона жителей, в Ненецком округе — 550 с лишним тысяч, а в Карелии — всего 600 с небольшим тысяч жителей, очевидно, что объем работы и ответственности у Владимира Игнатенкова в будущей новой должности возрастет. Отметим, что у руководителя Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому округу — два заместителя, тогда как в карельском Следкоме — один.

В Следкоме по Архангельской области и Ненецкому автономному округу нашему журналисту сообщили, что предыдущий первый заместитель руководителя ведомства Владимир Кулаков по причине кадровой ротации недавно назначен на аналогичную должность в Следственное управление Республики Саха (Якутия) и уже работает там. Когда именно президент России может назначить уроженца Пряжинского района, выпускника юрфака ПетрГУ,  полковника юстиции Владимира Игнатенкова, которому 20 февраля исполнился 51 год, на новую вышестоящую должность, и кто заменит его в Карелии — нам пока неизвестно.

Сам же Владимир Викторович свое будущее назначение не комментирует.

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