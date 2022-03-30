Заместитель руководителя Следкома Карелии Владимир Игнатенков уходит на повышение

Замруководителя карельского Следкома, полковника юстиции Владимира Игнатенкова могут назначить на генеральскую должность первого заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как стало известно «Столице на Онего», заместитель руководителя карельского Следкома, полковник юстиции Владимир Игнатенков, находящийся в кадровом резерве на повышение Следственного комитета России, скоро может уехать из республики на вышестоящую должность. По имеющейся у нашего издания информации, планируется его назначение на генерал-майорскую должность первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Александра Попова.

Учитывая, что сейчас в Архангельской области официально зарегистрировано более 1,1 миллиона жителей, в Ненецком округе — 550 с лишним тысяч, а в Карелии — всего 600 с небольшим тысяч жителей, очевидно, что объем работы и ответственности у Владимира Игнатенкова в будущей новой должности возрастет. Отметим, что у руководителя Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому округу — два заместителя, тогда как в карельском Следкоме — один.

В Следкоме по Архангельской области и Ненецкому автономному округу нашему журналисту сообщили, что предыдущий первый заместитель руководителя ведомства Владимир Кулаков по причине кадровой ротации недавно назначен на аналогичную должность в Следственное управление Республики Саха (Якутия) и уже работает там. Когда именно президент России может назначить уроженца Пряжинского района, выпускника юрфака ПетрГУ, полковника юстиции Владимира Игнатенкова, которому 20 февраля исполнился 51 год, на новую вышестоящую должность, и кто заменит его в Карелии — нам пока неизвестно.

Сам же Владимир Викторович свое будущее назначение не комментирует.