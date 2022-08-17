890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Почему в Петрозаводске взлетели цены на такси: 300 рублей по району
21.08.2022 10:55
Волшебный снимок Петрозаводска сделал фотограф Илья Тимин
21.08.2022 12:23
В правительстве Карелии объяснили, почему спрятали свой сад за надежным забором
21.08.2022 13:01

Занятия спортом на свежем воздухе: новые спортивные комплексы в Петрозаводске

Новости. Общество
00:01, 22 Августа 2022

Новости партнеров

Строительная компания «Баренц Групп» дарит жителям карельской столицы новые современные уличные тренажеры и спортивные площадки для разной возрастной категории.

Спорткомплексы будут расположены на первой береговой линии Петрозаводска, в новом жилом районе TALOJARVI. Город у воды.

Основная концепция проекта исходит из природных и географических особенностей города.

По системе рек и каналов Петрозаводск имеет выход к пяти морям: Балтийскому, Белому, Каспийскому, Баренцевому и Черному.

«Система рек» в проекте  TALOJARVI— это главные пути, перетекающие из двора во двор, в сторону набережной через парк. Путь состоит из мощеных дорожек и тематических цветников. В зонах расширения «русла» будут расположены спортивные площадки и пространства для отдыха жителей.

Одна из главных задач проекта — обеспечить комфортное размещение всех функционально-планировочных зон.

Таким образом, спортивная составляющая комплекса будет поделена на отдельные зоны, каждая из которых предназначена для своих целей.

1. Большая баскетбольная площадка

Здесь смогут играть в спортивные игры дети и взрослые. Это станет новым местом притяжения любителей спорта и людей, поддерживающих активный образ жизни.

2. «Экстрим-зона»

В TALOJARVI  будет расположен скейт парк для молодых жителей города. Здесь разместят разгонки, рампы, пирамиды, ступеньки и прочие фигуры для выполнения трюков.

3. Тренажеры

В наше время все больше людей увлекаются спортом. Поэтому на территории комплекса в нескольких местахустановят элементы для занятий спортом на свежем воздухе с собственным весом. Также на этой территории разместят различные уличные тренажёры, которые соответствуют современным технологиям.

4. Велодорожка

Не забыли и про любителей велоспорта: по территории комплекса запроектирована специальная велодорожка.

5. Что может быть лучше утренней пробежки по новой набережной?

Начинать день будет гораздо приятнее, ведь на территории TALOJARVI запроектирована и беговая дорожка, которая будет выполнена из специального покрытия.

Ранее мы уже писали про новый участок набережной, который будет расположен в TALOJARVI город у воды, а также про архитектуру проекта.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в отдел продаж строительной компании "Баренц Групп" за подробной консультацией по телефону: 331-331. 

Квартирографию комплекса можно посмотреть на сайте barenz.group

 Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса
19.08.2022, 17:40
На федеральной трассе «Кола» полностью перекроют движение

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.