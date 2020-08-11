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Занятия в школах начнутся 1 сентября в очном формате, заявил глава Минпросвещения РФ

Новости. Общество
22:00, 11 Августа 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Школьники начнут учебу 1 сентября в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности.

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, пишет ТАСС.

"Готовимся именно в этот день начать полноценную работу - в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", – сказал Кравцов.

Ранее он говорил, что перед началом учебного года пройдут Всероссийское родительское собрание и педагогический совет, где будут обсуждаться актуальные вопросы и меры по обеспечению безопасности учащихся и учителей.

Около 1,9 млн детей пойдут в этом году в первый класс, всего школьников – 17 миллионов.

 

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