Западные санкции ударили по компаниям Карелии, занимавшимся автоперевозками по Европе

Транспортно-логистические компании Карелии оказались в числе предприятий, пострадавших из-за запрета на грузовые перевозки из России в страны Евросоюза.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Власти Карелии готовы помочь таким компаниям переориентироваться на другие направления транспортировки грузов.

«Необходимо проработать новые возможности — переориентироваться на перевозки по Российской Федерации или в дружественные страны», — пояснили в министерстве.

Эта проблема будет обсуждаться 29 апреля на встрече представителей профильных министерств и руководителей карельских транспортно-логистических компаний. Участие во встрече примут также представители организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Обсудим вопросы, проблематику и пути их решения», — пообещали в Минэке.