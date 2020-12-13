Запасы крови с отрицательным резусом иссякли на станции переливания Петрозаводска

Жителей Карелии приглашают пополнить запасы республиканской станции переливания крови.

По данным на 14 декабря, существует острая необходимость в донорах групп крови: O(I) Rh (-) и B (III) Rh (-), A(II) Rh(-), сообщается в паблике станции.

Напомним, прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +7-965-817-10-85, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00)

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Забор плазмы временно приостановлен.

Напомним, Республиканская станция переливания крови проводит 26 декабря акцию "Суббота доноров".