Жителей Карелии ждут на двух "Субботах доноров" в декабре

Республиканская станция переливания крови в Петрозаводске в декабре организует две рабочие субботы.

Как сообщается в паблике станции, 5 декабря и 26 декабря пройдут акции "Суббота доноров".

Прием доноров будет осуществляться с 8 до 12 часов по адресу Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13 до 15 часов по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65.

Донорам при себе необходимо иметь паспорт.

На станции переливания крови советуют отложить донацию на 1 месяц, если донор отмечает у себя любые признаки ОРВИ или был в контакте с больным коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что доноров первой группы просят посетить станцию переливания крови в Петрозаводске.