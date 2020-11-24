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Жителей Карелии ждут на двух "Субботах доноров" в декабре

Новости. Общество
08:20, 25 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Республиканская станция переливания крови в Петрозаводске в декабре организует две рабочие субботы.

Как сообщается в паблике станции, 5 декабря и 26 декабря пройдут акции "Суббота доноров".

Прием доноров будет осуществляться с 8 до 12 часов по адресу Пирогова д 4 А.

Предварительная запись с 13 до 15 часов по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65.

Донорам при себе необходимо иметь паспорт.

На станции переливания крови советуют отложить донацию на 1 месяц, если донор отмечает у себя любые признаки ОРВИ или был в контакте с больным коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что доноров первой группы просят посетить станцию переливания крови в Петрозаводске.

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