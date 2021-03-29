Запись с камеры наблюдения помогла раскрыть недостачу в магазине Петрозаводска

После ревизии работники магазина косметики обратились к полицейским, которые и нашли злоумышленницу, сообщили на сайте МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от работников сетевого магазина, которые в ходе ревизии выявили недостачу товаров. Установить обстоятельства произошедшего помогла запись камеры видеонаблюдения. Под подозрением оказалась 55-летняя горожанка.

Выяснилось, что в один из мартовских дней женщина посетила магазин, расположенный в центре города. Воспользовавшись удобным моментом, она вынесла, не оплатив, декоративную косметику на сумму более двух с половиной тысяч рублей. Как призналась подозреваемая, похищенное было практически сразу продано случайным прохожим.

Ранее гражданка уже была судима за аналогичное преступление. В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, она под подпиской о невыезде.