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Запись с камеры наблюдения помогла раскрыть недостачу в магазине Петрозаводска

Новости. Криминал
17:40, 30 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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После ревизии работники магазина косметики обратились к полицейским, которые и нашли злоумышленницу, сообщили на сайте МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от работников сетевого магазина, которые в ходе ревизии выявили недостачу товаров. Установить обстоятельства произошедшего помогла запись камеры видеонаблюдения. Под подозрением оказалась 55-летняя горожанка.

Выяснилось, что в один из мартовских дней женщина посетила магазин, расположенный в центре города. Воспользовавшись удобным моментом, она вынесла, не оплатив, декоративную косметику на сумму более двух с половиной тысяч рублей. Как призналась подозреваемая, похищенное было практически сразу продано случайным прохожим.

Ранее гражданка уже была судима за аналогичное преступление. В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, она под подпиской о невыезде.

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