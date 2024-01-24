Записи видеорегистраторов свидетелей ДТП ищут в Петрозаводске

В минувшую пятницу на улице Калинина не поделили дорогу две легковушки.
Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Роман Кирьянен ищет записи видеорегистраторов момента ДТП у дома № 41 по улице Калинина.
«Может быть, у кого-нибудь есть запись с видеорегистратора ДТП 26 января, на улице Калинина напротив лестеха», — написал мужчина.
Дорожная авария произошла в 13.29. Машину одного из участников ДТП после удара вынесло на тротуар.
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