Записи видеорегистраторов свидетелей ДТП ищут в Петрозаводске

В минувшую пятницу на улице Калинина не поделили дорогу две легковушки.

Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Роман Кирьянен ищет записи видеорегистраторов момента ДТП у дома № 41 по улице Калинина.



«Может быть, у кого-нибудь есть запись с видеорегистратора ДТП 26 января, на улице Калинина напротив лестеха», — написал мужчина.



Дорожная авария произошла в 13.29. Машину одного из участников ДТП после удара вынесло на тротуар.



