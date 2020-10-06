Запланировано увеличение числа микрозаймов, которые будут выданы предпринимателям в Карелии

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии получил дополнительно 185 млн рублей из федерального бюджета на выдачу микрозаймов предпринимателям.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Дополнительное финансирование предоставлено в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволит заключить 256 договоров займа на льготных условиях, сообщила директор Фонда Елена Климчук. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".