Запрещающие знаки появятся еще на одной улице Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предупредила о запрете остановки большегрузного транспорта на улице Антонова.

Как сообщили в мэрии, ограничения будут введены с 28 февраля на участке от улицы Репникова до улицы Корабелов. Соответствующие знаки установят по обеим сторонам дороги.

«Ограничения призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали», - пояснили в администрации.