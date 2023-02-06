Запрещающие знаки появятся еще на одной улице Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предупредила о запрете остановки большегрузного транспорта на улице Антонова.
Как сообщили в мэрии, ограничения будут введены с 28 февраля на участке от улицы Репникова до улицы Корабелов. Соответствующие знаки установят по обеим сторонам дороги.
«Ограничения призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали», - пояснили в администрации.
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