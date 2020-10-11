Запрет для "наливаек" в Карелии ударил по добросовестному общепиту

С 1 октября в Карелии вступил в силу закон, резко ограничивший работу баров, которые торгуют алкоголем под видом заведений общественного питания.

Но под запрет попали не только "наливайки", вызывающие постоянные жалобы населения. Пострадали и добросовестные предприниматели, которые фактически могут лишиться бизнеса.

"Когда говорят, что что-то нельзя, у нас это очень чревато и опасно", - такими словами начал свое выступление в парламенте председатель Совета Петрозаводского городского потребительского общества Борис Махренский.

Он пришел к депутатам, чтобы убедить их пересмотреть закон, ограничивающий деятельность небольших по площади заведений общественного питания. С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах. Это значительно выше порога, установленного федеральным законодательством – оно устанавливает максимальную площадь 20 кв. метров, но дозволяет региональным властям менять эту цифру по своему усмотрению. В Карелии решили "закрутить" гайки как следует.

По словам Махренского, последствия не заставят себя долго ждать.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".