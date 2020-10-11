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Запрет для "наливаек" в Карелии ударил по добросовестному общепиту

Новости. Общество
12:30, 12 Октября 2020
фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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С 1 октября в Карелии вступил в силу закон, резко ограничивший работу баров, которые торгуют алкоголем под видом заведений общественного питания.

Но под запрет попали не только "наливайки", вызывающие постоянные жалобы населения. Пострадали и добросовестные предприниматели, которые фактически могут лишиться бизнеса.

"Когда говорят, что что-то нельзя, у нас это очень чревато и опасно", - такими словами начал свое выступление в парламенте председатель Совета Петрозаводского городского потребительского общества Борис Махренский.

Он пришел к депутатам, чтобы убедить их пересмотреть закон, ограничивающий деятельность небольших по площади заведений общественного питания. С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах. Это значительно выше порога, установленного федеральным законодательством – оно устанавливает максимальную площадь 20 кв. метров, но дозволяет региональным властям менять эту цифру по своему усмотрению. В Карелии решили "закрутить" гайки как следует.

По словам Махренского, последствия не заставят себя долго ждать.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-10-12 14:52:54
А шо такое бизнес? Это комплекс организационно-технических мероприятий по выворачиванию карманов населения. Далеко не всегда население приобретает шото полезное, помимо облегчения карманов.
zanoza
2020-10-12 14:15:02
Алкогольное лобби подтянули, добросовестный общепит у него видите-ли страдает. Так общепит от слова питаться , а не от слова пить. Пусть вкусно готовят и кормят людей, а не спаивают.
однозначно
2020-10-12 12:45:33
Согласен. Трактирщики добросовестно спаивали население и набивали себе карманы. Депутаты красавцы. Или слабунова как обычно против ?
Гость
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