Запрет на одноразовую пластиковую посуду готовится в России

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, передает РИА Новости.

"Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", — сказал Кобылкин.

Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете такого вида посуды.

В декабре прошлого года Общероссийский народный фронт предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика, выделив их в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора.