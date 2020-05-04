Запрет на продажу алкоголя в "наливайках" в жилых домах вступил в силу

В России 5 мая вступил в силу закон, вводящий запрет продажи алкогольной продукции в расположенных в жилых домах барах и кафе, площадь зала обслуживания посетителей которых составляет менее 20 кв. метров.

Согласно тексту документа, субъекты Федерации вправе устанавливать региональным законом дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Какие возможности появились у региональных властей, и сколько таких "наливаек" будет закрыто, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".