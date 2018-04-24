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Новости. Общество
07:25, 24 Апреля 2018

Запускать в Петрозаводске квадрокоптеры можно будет только с разрешения мэрии

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Администрация Петрозаводска напоминает о необходимости получать разрешение на использование воздушного пространства над городом.

Использование воздушного пространства над населёнными пунктами, в том числе в период проведения массовых праздничных мероприятий, обсуждалось на очередном заседании антитеррористической комиссии.

"Пользователи воздушного пространства должны получить в администрации Петрозаводского городского округа разрешение на авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над территорией города, а также посадку (взлет) на расположенные в границах Петрозаводского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации", - говорится в сообщении.

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